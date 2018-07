Essen (dpa) - Der größte deutsche Stahlkonzern ThyssenKrupp prüft den Verkauf seiner verlustreichen Stahlwerke in Brasilien und den USA. Der Vorstand habe entschieden, für die Werke strategische Optionen in alle Richtungen zu prüfen, teilte das Unternehmen in Essen mit.

Dies könne eine Partnerschaft oder auch einen Verkauf umfassen, hieß es. Hintergrund seien strategische Risiken. Die Stahlwerksprojekte in USA und Brasilien hatten das Unternehmen zuletzt im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs mit einem Verlust vor Steuern und Zinsen von 518 Millionen Euro tief in die roten Zahlen gedrückt.

»Es gibt Themen, die uns Kopfzerbrechen bereiten. Da ist das Thema ganz oben Steel Americas», sagte ThyssenKrupp-Vorstandschef Heinrich Hiesinger in Essen. Es sei «ganz offensichtlich», dass sich die Rahmenbedingungen seit der Planung der Projekte verändert hätten. Der Aufsichtsrat des Konzerns sei über die veränderte Situation informiert worden und unterstütze die Planungen.