Osnabrück (dpa) - Die von IG Metall und Metall-Arbeitgebern eingesetzte Expertenkommission hat nach dpa-Informationen keine Wege aus dem festgefahrenen Tarifkonflikt gefunden. Die Positionen bei den Themen Übernahme und Leiharbeit seien nach wie vor weit voneinander entfernt. Insofern sei eine Einigung noch lange nicht in Sicht. Die Tarifvertragsparteien haben in Sindelfingen bei Stuttgart die letzte Chance, Lösungen zu finden und so einen Streik in der Metall- und Elektroindustrie abzuwenden.

