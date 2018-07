München (dpa) - Europas größter Versicherer Allianz ist dank weniger Naturkatastrophen mit einem Gewinn von 1,4 Milliarden Euro ins neue Jahr gestartet.

Finanzvorstand Oliver Bäte sagte am Dienstag in München: «Trotz anhaltender Staatsschuldenkrise, volatiler Märkte und niedriger Zinsen gehen wir weiterhin von einem operativen Ergebnis 2012 von 8,2 Milliarden Euro aus, plus/minus 0,5 Milliarden Euro.» Die Schaden- und Unfallversicherung habe einen Umsatz auf Rekordniveau und ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Allerdings werde die Schadenslast durch Naturkatastrophen im Jahresverlauf kaum so klein bleiben.

In der Lebensversicherung sank die Nachfrage nach fondsgebundenen Produkten. Auch die Einstellung des Angebots in Japan und geringere Verkäufe in Italien drückten die Beitragseinnahmen. Dank guter Kapitalanlageergebnisse stieg der Gewinn in dieser Sparte trotzdem kräftig. Auch die dritte Säule, die Vermögensverwaltung, steuerte ein ausgezeichnetes Ergebnis bei.

Die Eckzahlen des ersten Quartals hatte die Allianz bereits auf der Hauptversammlung vor einer Woche vorgelegt: Der Umsatz legte minimal zu auf 30,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal, das von den Naturkatastrophen in Japan, Australien und Neuseeland geprägt war, um 40 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro.