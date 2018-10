Brüssel (dpa) - EU-Kräfte haben erstmals eine Stellung somalischer Piraten an Land angegriffen. Wie das Hauptquartier für die «Atalanta»-Mission mitteilte, richtete sich der Einsatz gegen Logistik der Piraten. Der Angriff erfolgte offenbar aus der Luft. Bodentruppen seien nicht eingesetzt worden, hieß es in der Mitteilung. Einzelheiten sind nicht bekannt. Erst in der vergangenen Woche hatte der Bundestag das Einsatzgebiet auf einen zwei Kilometer breiten Küstenstreifen erweitert. Dies war höchst umstritten.

