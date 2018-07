Offenbach (dpa) - Heute wird es zunehmend wechselhafter. Bei wechselnder bis starker Bewölkung kommt es im Laufe des Tages von Westen her zu schauerartigen Regenfällen und einzelnen Gewittern, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Lediglich in Oder- und Neißenähe sowie ganz im Südosten bleibt es wahrscheinlich noch bis in die Abendstunden trocken. Die Temperatur steigt im Süden und Osten auf 16 bis 20 Grad. Sonst werden nur noch 9 bis 15 Grad erreicht. Es weht ein schwacher bis mäßiger, mitunter stark böig auffrischender Wind. Bei Gewittern oder starken Schauern sowie im südwestdeutschen Bergland sind stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Mittwoch ist es wechselnd bis stark bewölkt und windig, an der Nordsee sowie in höheren Lagen auch stürmisch.

Die Temperatur geht auf 8 bis 1 Grad, im höheren Bergland auf Werte um den Gefrierpunkt zurück.