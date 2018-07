Berlin (dpa) - Bundesumweltminister Norbert Röttgen steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur dpa vor dem Rücktritt.

Er ziehe damit die Konsequenzen aus der Wahlschlappe der CDU in Nordrhein-Westfalen und der massiven Kritik aus der Union, verlautete am Mittwoch in Berlin aus Koalitionskreisen. Zuvor war er bereits als CDU-Landeschef in NRW zurückgetreten.