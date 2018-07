New York (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Charlize Theron (36) will für ihr Kind so sein wie ihre eigene Mutter.

«Ich kann nur hoffen, dass ich zehn Prozent von der Mama sein kann, wie es meine war. Sie hat mich dazu ermuntert, selbstbewusst zu sein und das Leben zu genießen. Das will ich auch für meinen Sohn», sagte Theron dem US-Magazin «InStyle». Theron hatte ihren Sohn Jackson im März adoptiert, als er vier Monate alt war.

Sie habe schon lange Mutter werden wollen, betonte die gebürtige Südafrikanerin. Für die Suche nach dem passenden Partner wolle sie sich noch Zeit lassen. «Ich bin immer offen für eine Beziehung, aber ich strecke meine Fühler nicht aus.» 2010 hatte sie sich von ihrem langjährigen Freund, dem Schauspieler Stuart Townsend getrennt.