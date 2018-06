Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat die geplante Feier zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga am Samstag abgesagt. Nach dpa-Informationen reagierte der Verein damit auf den Einspruch von Hertha BSC gegen die Wertung des Relegations-Rückspiels in Düsseldorf. Man werde sich dazu morgen offiziell äußern, erklärte Fortuna-Sprecher Tom Koster. Die Rheinländer hatten eine große Party in der Esprit-Arena vorgesehen. Über den Einspruch und damit auch den Aufstieg der Düsseldorfer will das DFB-Sportgericht am Freitag entscheiden. Die Partie war gestern unter skandalösen Umständen zu Ende gegangen.

