Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Den Düsseldorfern reichte im Relegations-Rückspiel ein 2:2 gegen Hertha BSC. Die Partie verlief allerdings chaotisch, musste in der Nachspielzeit sogar für 20 Minuten unterbrochen werden. Fans warfen bengalische Feuer auf den Rasen, Polizisten und Ordner bauten sich am Spielfeldrand auf. Schließlich stürmten Fortuna-Fans aufs Feld, bevor der Schlusspfiff gefallen war. Das Hinspiel hatte Düsseldorf 2:1 gewonnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.