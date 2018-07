Düsseldorf (dpa) - Nach einem skandalösen Fußball-Abend fällt für Fortuna Düsseldorf die Entscheidung über den Bundesliga-Aufstieg am grünen Tisch. Hertha BSC legte nach den Fan-Tumulten im Relegations-Rückspiel beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) Einspruch gegen die Wertung der Partie ein.

Nach Angaben von Hertha-Anwalt Christoph Schickhardt strebt der Club ein Wiederholungsspiel an. «Ein regulärer Spielbetrieb war für uns nicht mehr möglich», begründete Manager Michael Preetz in Berlin diesen Schritt, «mit einem sportlichen Geschehen hatte dies nichts mehr zu tun.» Es gehe darum, dass die «irregulär zustande gekommene Spielwertung» von 2:2 aufgehoben werde. Zuvor hatte bereits der DFB-Kontrollausschuss Ermittlungen aufgenommen.

Die Partie war am Dienstag unter skandalösen Umständen zu Ende gegangen. Weil Fortuna-Anhänger schon vor dem Abpfiff den Rasen stürmten, musste Schiedsrichter Wolfgang Stark das Spiel für 21 Minuten unterbrechen.

Über den Einspruch und damit auch den Aufstieg der Düsseldorfer entscheidet nun das DFB-Sportgericht, die Verhandlung beginnt an diesem Freitag um 13.30 Uhr in der Frankfurter Verbandszentrale. «Wir können bestätigen, dass Hertha BSC Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt hat», sagte Mediendirektor Ralf Köttker. Gegen eine Entscheidung des Sportgerichts können beide Vereine Einspruch einlegen, das Verfahren würde dann vor das DFB-Bundesgericht gehen. Der DFB-Kontrollausschuss hat bereits Ermittlungen aufgenommen.

Schickhardt rechnet mit einer zeitnahen Entscheidung und wertet die Chancen des Einspruchs als «absolut groß. Das DFB-Sportgericht wendet die eigene Satzung an und da steht drin, dass ein Spiel, das unter solchen Umständen stattfindet, nicht gewertet wird.» Fortuna- Manager Wolf Werner war zuvor anderer Ansicht. «Ich sehe keinen Handlungsbedarf für einen Protest und gehe fest davon aus, dass wir aufgestiegen sind», sagte er.

Medien zufolge erwägt der DFB auch Ermittlungen gegen einzelne Spieler. Wie «Bild.de» berichtete, wolle der Verband unter anderem ein Einzelverfahren gegen Düsseldorfs Kapitän Andreas Lambertz einleiten. Der mutmaßliche Grund: Er feierte den Aufstieg nach Spielende auf dem Rasen mit einem bengalischen Feuer in der Hand. Ein Fortuna-Sprecher sagte, Lambertz habe das Bengalo einem Fan abnehmen und löschen wollen. Nach Angaben der «Sport Bild» richten sich die Ermittlungen des DFB auch gegen einen Hertha-Spieler, der Referee Wolfgang Stark ins Gesicht geschlagen haben soll. Der DFB nahm zu möglichen einzelnen Ermittlungen keine Stellung.

«Ich weiß gar nicht, ob ich mich nach diesen Bildern am Schluss des Spiels freuen soll», sagte Düsseldorfs Vorstandsvorsitzender Peter Frymuth zu den Krawallszenen in der Esprit-Arena. Bereits nach dem 2:1 in der 59. Minute musste Referee Wolfgang Stark die Partie erstmals unterbrechen, weil aus dem Hertha-Block Feuerwerkskörper auf den Rasen geworfen wurden. Richtiges Chaos brach jedoch in der Nachspielzeit beim Stande von 2:2 durch Raffael (85.) aus. Sieben Minuten Verlängerung hatte der Linienrichter angezeigt, doch schon nach knapp sechs stürmten Hunderte Fortuna-Anhänger in den Innenraum.

«Die Fans sind nach einem geglaubten Abpfiff auf das Spielfeld gelaufen. Wir haben dann aber alles getan, um sie wieder aus dem Innenraum zu bringen», erklärte Werner. Da der Unparteiische Stark dennoch nach langer Unterbrechung das Spiel fortsetzte, ist für ihn die Sachlage klar: «Damit ist die Spielwertung nicht gefährdet.»

Dafür bangte Hertha-Manager Preetz um das Leben seiner Profis. «Ich glaube, die Sicherheit für die Spieler war nicht mehr gewährleistet. Da ist es schwierig für sie, wieder aus der Kabine zu kommen», sagte Preetz. Erst Schiedsrichter Stark musste die Berliner dazu bewegen, wieder aus den Katakomben zu kommen. Zuvor hatte er sich bei der Polizei versichert, ob eine gefahrlose Fortsetzung gewährleistet werden könnte.

«Der Schiedsrichter hat die Mannschaft nicht wegen des Fußballs auf den Platz zurückgeführt, sondern nur auf Bitten der Polizei, um eine Eskalation - man hat von einem Blutbad gesprochen - zu verhindern», behauptete Hertha-Anwalt Schickhardt im «Morgenmagazin» von ARD und ZDF. «Ich finde das total überzogen», entgegnete Werner ungehalten. Lob erhielt Stark vom Chef der DFB-Schiedsrichter für sein umsichtiges Handeln. «Aus unserer Sicht hat er das sauber bis zum Ende abgewickelt», erklärte Herbert Fandel.

Die Berliner hatten das Hinspiel mit 1:2 verloren und sind nach dem 2:2 - vorbehaltlich einer DFB-Entscheidung - zum sechsten Mal aus der Bundesliga abgestiegen.

«Die Mannschaft ist cool geblieben», sagte Fortuna-Stürmer Thomas Bröker am Ende eines turbulenten Abends. Die Party nach dem Bundesliga-Comeback nach 15 Jahren wollten er und seine Mitspieler sich aber nicht verderben lassen. «Wir sind alle überglücklich. Es ist wohl für jeden einzelnen der schönste Moment in unserem Leben», sagte Torschütze Ranisav Jovanovic. «Ich kann nur jedem sagen: Das ist kein Traum mehr, sondern nun Realität.» Ziemlich nahe gerückt war der fünfte Aufstieg nach 1966, 1971, 1989 und 1995 schon nach 25 Sekunden, als Maximilian Beister das Führungstor geschossen hatte.

«Dieses Spiel war Fortuna-like. Nach dem 2:2 mussten wir noch mal zittern», sagte Düsseldorfs Trainer Norbert Meier. «Die wichtigste Erkenntnis ist für mich heute: Wir können nicht mehr aufsteigen. Dieses Wort kann ich nicht mehr hören.» Für Manager Werner ist der Höhenflug - von 2002 bis 2004 spielte Fortuna noch in der viertklassigen Oberliga - kaum zu glauben: «Ich hatte vor Jahren eine Vision aufgezeigt, wie wir in den Profi-Fußball zurückkehren können. Da hat man mir gesagt, wer Visionen hat, gehört ins Krankenhaus.»

Für Otto Rehhagel fand seine mutmaßliche letzte Traineraufgabe ein erfolgloses Ende. «Jetzt können wir eine Nacht weinen, dann müssen die Augen nach vorne gerichtet und die Mannschaft verstärkt werden, um einen Neustart zu machen», sagte der 73-Jährige. Die Tumulte bezeichnete er als Katastrophe. «Ich habe so etwas noch nie erlebt.»