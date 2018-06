Stuttgart (SID) - Bundesligist VfB Stuttgart hat die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Jerome Kiesewetter, 19 Jahre alter Offensivspieler von Hertha BSC Berlin, unterschrieb für vier Jahre bei den Schwaben. "Jerome ist ein Spieler mit großem Potenzial. Er bringt alle Voraussetzungen mit, um mittelfristig den Sprung in die Bundesliga zu schaffen", sagte Sportdirektor Fredi Bobic. Kiesewetter spielte in der vergangenen Saison 17-mal für die zweite Mannschaft der Hertha in der Regionalliga Nord (zwei Tore) und bestritt Junioren-Länderspiele für die USA.