Los Angeles/Washington (dpa) - US-Komikerin Ellen DeGeneres (54) ist die diesjährige Preisträgerin des Mark-Twain-Preises für amerikanischen Humor.

Am 22. Oktober soll die Schauspielerin und Talkshow-Moderatorin den Preis in Washington erhalten, teilten die Verleiher vom John F. Kennedy Center in Washington mit. Die Trophäe ist eine Büste des legendären US-Autoren Mark Twain.

«Es ist eine so große Ehre, den Mark-Twain-Preis zu erhalten», sagte DeGeneres in einer Mitteilung. «Den gleichen Preis, den Leute wie Bill Cosby, Tina Fey und Will Ferrell bekommen haben, doch ich wundere mich... warum habe ich ihn nicht schon früher erhalten?», scherzte die Komikern.

Der Preis wird seit 1998 vom Kennedy Center in Gedenken an Mark Twain (1835-1910) verliehen. Frühere Preisträger waren auch Steve Martin, Whoopi Goldberg oder Billy Crystal. Im vorigen Jahr bekam ihn Will Ferrell.