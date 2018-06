Mexiko-Stadt (dpa) - Der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes ist nach Aussage seines Arztes an einer inneren Blutung im Verdauungstrakt gestorben. In ersten Medienberichten vom Dienstag war zunächst von einem Herzschlag als Todesursache die Rede gewesen.

Fuentes, einer der bedeutendsten lateinamerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, war am Dienstag im Alter von 83 Jahren in Mexiko-Stadt gestorben. Wie der Gastroenterologe Arturo Ballesteros mexikanischen Medien am Abend (Ortszeit) sagte, war Fuentes im Bad seines Hauses im Süden von Mexiko-Stadt zusammengebrochen, nachdem er Blut gespuckt hatte. Er wurde in das nahe gelegene Krankenhaus Ángeles del Pedregal gebracht, wo er kurz darauf verstarb. Ursache der Blutung sei vermutlich ein Magengeschwür gewesen.