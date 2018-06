Griechenland vor neuerlicher Parlamentswahl

Athen (dpa) - Die Bemühungen um eine neue Regierung in Griechenland sind gescheitert. Die Griechen werden erneut an die Urne gebeten, wahrscheinlich am 17. Juni. Heute wird es in Athen darum gehen, wenigstens eine Interimsregierung auf die Beine zu stellen. Die zweite Parlamentswahl innerhalb weniger Wochen wird Beobachtern zufolge darüber entscheiden, ob Griechenland in der Euro-Zone bleibt oder nicht. Es gibt Befürchtungen, dass speziell die extrem linken und rechten Parteien dazugewinnen könnten.

Merkel und Hollande: Athen im Euro halten

Berlin (dpa) - Deutschland und Frankreich haben sich angesichts der dramatischen Entwicklung in Athen klar für den Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone ausgesprochen. Frankreichs neuer Präsident François Hollande und Kanzlerin Angela Merkel betonten, beide Länder würden alles tun, um die Wirtschaft dort wieder anzukurbeln. Nach ihrem ersten Treffen in Berlin demonstrierten sie trotz Differenzen über Details der Euro-Rettung grundsätzliche Einigkeit. Man wolle im Interesse Europas an einem Strang ziehen.

Koalitionsverhandlungen über «Dänen-Ampel» starten in Kiel

Kiel (dpa) - In Schleswig-Holstein wird es ernst für SPD, Grüne und Südschleswigschen Wählerverband. Heute beginnen Verhandlungen über eine gemeinsame Regierung in Kiel. Die Mehrheit ist denkbar knapp. Die Gespräche sollen bis zum 4. Juni abgeschlossen werden. Ziel ist es, den bisherigen Kieler Oberbürgermeister Torsten Albig von der SPD am 12. Juni zum neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Am Tag darauf könnte sein Kabinett vereidigt werden.

Mladic-Prozess beginnt vor UN-Kriegsverbrechertribunal

Den Haag (dpa) - Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag beginnt heute der Prozess gegen den serbischen General Ratko Mladic. Er soll im Bürgerkrieg in Bosnien von 1992-1995 die schwersten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg angeordnet haben. Als Oberbefehlshaber der Serben soll er für den Tod von Zehntausenden, für die Vertreibung Hunderttausender und grausame Gefangenenlager verantwortlich sein. Heute wird zunächst die Anklage verlesen.

Friedrich legt Jahresbericht vor - leichter Kriminalitätsanstieg

Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich stellt heute die neueste Kriminalstatistik für 2011 vor. Darin wird erstmals seit Jahren wieder ein leichter Anstieg der Kriminalität festgestellt. Nach vorab bekannt gewordenen Zahlen ging die Aufklärungsquote gleichzeitig zurück. Besonders drastisch zugenommen haben Einbruchdiebstähle. Auch die Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern sind erneut angestiegen. Die Zahl der Rauschgiftdelikte nahm ebenso zu. Rückläufig ist dagegen die Gewaltkriminalität insgesamt.

Blockupy-Proteste starten in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einer Kundgebung und einem «Rave» durch die Innenstadt beginnen heute die kapitalismuskritischen Blockupy-Proteste in Frankfurt. Die Veranstalter erwarten über das lange Himmelfahrtswochenende bis zu 30 000 Demonstranten in der Mainmetropole. Die Polizei rechnet mit gewaltsamen Ausschreitungen. Zum Blockupy-Bündnis gehören verschiedene Organisationen aus dem linken politischen Spektrum, darunter die Linkspartei und das globalisierungskritische Netzwerk Attac.