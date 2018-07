DFB-Sportgericht verhandelt Hertha-Einspruch am Freitag

Frankfurt/Main (dpa) - Der Einspruch von Hertha BSC gegen die Wertung des Relegationsspiels bei Fortuna Düsseldorf wird an diesem Freitag vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt. Die mündliche Verhandlung beginnt um 13.30 Uhr in der Frankfurter DFB-Zentrale und wird vom Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts, Hans E. Lorenz, geleitet. Die Partie war am Dienstag unter skandalösen Umständen zu Ende gegangen. Weil Fortuna-Anhänger schon vor dem Abpfiff den Rasen stürmten, musste Schiedsrichter Wolfgang Stark das Spiel für rund 20 Minuten unterbrechen. Sportlich hatte Düsseldorf mit dem 2:2 die Rückkehr in die Bundesliga geschafft.

DFB ermittelt gegen Clubs, vier Hertha-Spieler und Lambertz

Frankfurt/Main (dpa) - Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hat nach den Vorkommnissen beim Relegationsspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Ermittlungen gegen beide Vereine eingeleitet. Darüber hinaus ermittelt das Gremium auch gegen die vier Hertha-Spieler Lewan Kobiaschwili, Thomas Kraft, Christian Lell und Andre Mijatovic sowie Fortuna-Profi Andreas Lambertz. Dies teilte der DFB am Mittwochabend mit.

Fortuna Düsseldorf sagt Aufstiegsfeier ab

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat die geplante Feier zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga am Samstag abgesagt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa reagierte der Verein damit auf den Einspruch von Hertha BSC gegen die Wertung des Relegationsrückspiels in Düsseldorf (2:2). «Wir werden uns dazu offiziell am Donnerstag äußern», erklärte Fortuna-Sprecher Tom Koster am Mittwoch. Die Rheinländer hatten eine große Party in der Esprit-Arena vorgesehen.

Deutsche U-17 verpasst im Elfmeterschießen EM-Titel

Ljubljana (dpa) - Die deutschen Nachwuchs-Fußballer haben den Titel bei der U 17-Europameisterschaft verpasst. Am Mittwoch unterlag die Mannschaft von Trainer Stefan Böger im Finale in Slowenien mit 4:5 (1:1/0:0) im Elfmeterschießen gegen die Auswahl der Niederlande. Marc Stendera von Eintracht Frankfurt war vom Elfmeterpunkt der einzige Fehlschütze im Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

FC Liverpool trennt sich von Manager Dalglish

Liverpool (dpa) - Nach einer sportlich enttäuschend verlaufenen Saison hat sich der FC Liverpool mit sofortiger Wirkung von seinem Manager Kenny Dalglish getrennt. Diese Entscheidung gab der Club aus der englischen Fußball-Premier-League am Mittwoch bekannt. Der FC Liverpool hatte die zurückliegende Saison als Achter abgeschlossen und damit seine schlechteste Platzierung seit der Spielzeit 1993/94 erreicht.

Flensburg für Handball-Champions League qualifiziert

Leipzig (dpa) - Die SG Flensburg-Handewitt spielt in der kommenden Saison in der Handball-Champions-League. Am Mittwoch siegte der Tabellenzweite in der Bundesliga bei den Rhein-Neckar Löwen mit 34:27 (14:18) und ist in den verbleibenden zwei Spieltagen nicht mehr aus den Top Drei zu verdrängen. Die Flensburger, die schon mit 12:18 (28.) zurückgelegen hatten, feierten damit eine gelungene Generalprobe für das Europacup-Finale gegen den VfL Gummersbach.

Hockey-Herren verlieren auch zweiten Test gegen Australien

Mannheim (dpa) - Deutschlands Hockey-Herren haben auch das zweite Länderspiel binnen 24 Stunden gegen Weltmeister Australien verloren. Einen Tag nach der klaren 0:3-Niederlage verlor die Mannschaft von Bundestrainer Markus Weise am Mittwochabend in Mannheim trotz einer Leistungssteigerung den zweiten Vergleich mit dem Olympia-Favoriten vom fünften Kontinent 1:2 (0:1).

Mayer ausgeschieden - Kerber und Görges in Rom im Achtelfinale

Rom (dpa) - Tennisprofi Florian Mayer ist in der zweiten Runde des ATP-Turniers in Rom ausgeschieden. Der Bayreuther verlor am Mittwoch gegen den an Nummer zwei gesetzten Spanier Rafael Nadal mit 1:6, 5:7. Beim Damen-Turnier in der italienischen Hauptstadt kommt es im Achtelfinale zu einem deutschen Duell zwischen Angelique Kerber und Julia Görges. Kerber setzte sich gegen Vania King aus den USA mit 6:3, 6:2 durch. Görges aus Bad Oldesloe gewann 6:3, 6:1 gegen die Französin Marion Bartoli.

Turmspringerin Kurjo EM-Dritte - Subschinski Vierte

Eindhoven (dpa) - Die Berlinerin Maria Kurjo hat bei den Europameisterschaften der Wasserspringer in Eindhoven Platz drei belegt und damit die erste deutsche Medaille gewonnen. Die 22 Jahre alte EM-Dritte des Vorjahres erhielt am Mittwoch vom Turm 312,65 Punkte. Beim Sieg der Ukrainerin Julia Prokaptschuk wurde Kurjos Berliner Teamkollegin Nora Subschinski Vierte. Silber ging an Titelverteidigerin Noemi Batki aus Italien.