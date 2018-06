Detmold (dpa) - Verprügelt und getötet von den eigenen Geschwistern: Die junge Kurdin Arzu Ö. starb, weil sie anders leben wollte, als es die Familie vorschrieb. Jetzt wurden fünf ihrer Geschwister verurteilt. Der Detmolder Richter spricht von «Ehrenmord».

Der 22-jährige Osman, der im Prozess die tödlichen Schüsse gestanden hatte, muss wegen Mordes ins Gefängnis. Das entschieden die Richter am Mittwoch. Gegen die Geschwister Sirin und Kirer verhängte das Gericht Haftstrafen von zehn Jahren wegen Geiselnahme sowie Beihilfe zum Mord. Die Brüder Elvis und Kemal sollen wegen Geiselnahme für fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis (Az.: 4 Ks 31 Js 1086/11-10/12).

Die Geschwister im Alter zwischen 21 und 27 Jahren hatten eingeräumt, Arzu im November vergangenen Jahres entführt zu haben. Die Tötung sei aber nicht geplant gewesen. Das Gericht sprach dagegen von einem «Ehrenmord».

Hintergrund war nach Ansicht des Gerichts die Beziehung Arzus zu einem deutschen Bäckergesellen. Diese Verbindung habe die jesidische Familie nicht hinnehmen wollen. Jesiden dürfen streng genommen keine Beziehungen außerhalb der Glaubensgemeinschaft haben. Arzu war mehrmals von der Familie verprügelt worden. Daraufhin hatte sie im September 2011 Anzeige erstattet und war ins Frauenhaus geflohen. Die Anklage hatte von ehrbezogenen Motiven gesprochen. Richter Michael Reineke: «Das war fast schon ihr Todesurteil.»

Staatsanwalt Ralf Vetter hatte nicht nur für Osman eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes gefordert, sondern auch für Sirin und Kirer. Auch für Kemal und Elvis hatte der Ankläger höhere Strafen verlangt, nämlich elf und elfeinhalb Jahre wegen Geiselnahme mit Todesfolge. Die Verteidiger plädierten für Strafen zwischen zwei Jahren auf Bewährung und elf Jahren.

Die Geschwister hatten Arzu in der Nacht zum 1. November 2011 gewaltsam aus der Wohnung ihres Freundes entführt. Dann fuhren die zwei Brüder Kemal und Elvis nach Hause. Die drei anderen - Sirin, Kirer und Osman - fuhren mit Arzu im Auto über Hamburg in Richtung Lübeck. Bei einer Rast kam es dann zu zwei tödlichen Kopfschüssen. Die Leiche brachten die Geschwister an den Rand eines Golfplatzes bei Großensee in Schleswig-Holstein. Dort wurde sie erst Mitte Januar gefunden.

Vor dem Gerichtsgebäude warnten die Menschenrechtsorganisationen Terre des Femmes und Peri davor, sogenannte Ehrenmorde mit Verweis auf andere Kulturen zu relativieren. Es dürfe keine Toleranz in Fällen von Gewalt und Willkür geben.