Köln (SID) - In Düsseldorf trugen sich die Fortuna-Spieler bereits ins goldene Buch der Stadt ein. Doch ob Fortuna Düsseldorf tatsächlich als Bundesliga-Aufsteiger feststeht, entscheidet nun das DFB-Sportgericht. Nachdem heimische Fans das Spielfeld in der Esprit-Arena eine Minute vor Abpfiff gestürmt hatten, legte Hertha BSC Protest gegen die Wertung des Relegations-Rückspiels ein. Aufstieg oder Wiederholungsspiel, das ist ab 13.30 Uhr in Frankfurt die große Frage.

Nach dem Einzel-Silber vom Drei-Meter-Brett will Patrick Hausding auch im Synchronspringen Edelmetall bei der Wassersprung-EM in Eindhoven holen. Zusammen mit Stephan Feck holte er bereits in den beiden Vorjahren Silber im Drei-Meter-Synchronwettbewerb. Diesmal dürfte es gerne mehr werden - auch weil das Duo den Quotenplatz für die Olympischen Spiele in London verpasst hat. Die Qualifikation startet um 14.00 Uhr - um Medaillen geht es dann im Finale ab 19.30 Uhr.

Beim WTA-Turnier in Rom hat Angelique Kerber gleich zwei große Ziele vor Augen. Die deutsche Nummer eins kann mit einem Sieg im Viertelfinale gegen die Wimbledonsiegerin Petra Kvitova nicht nur in die Runde der letzten Vier einziehen. Die 24-Jährige würde mit einem Erfolg auch zum ersten Mal in die Top 10 der Damen-Weltrangliste vorstoßen. Das sollte genügend Motivation für die Kielerin sein, die ab 19.30 Uhr gefordert ist.