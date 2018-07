Sindelfingen (dpa) - Die Tarifverhandlungen in der Metallindustrie sind nach einem 18-stündigen Verhandlungsmarathon überraschend unterbrochen worden.

«Wir haben Fortschritte erzielt, aber noch keine ausreichenden», sagte IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Hofmann am Mittwochmorgen in Sindelfingen mit Blick auf die Themen unbefristete Übernahme der Ausgebildeten und mehr Mitbestimmung bei Leiharbeit. Es müsse in den Gremien besprochen werden, ob weitere Verhandlungen Sinn machten. Am Freitag könne dann weiter verhandelt werden. Die Entgeltfrage sei noch gar nicht auf den Tisch gekommen.

Argumente der IG Metall

Position Gesamtmetall