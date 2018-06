Den Haag (dpa) - Vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ist der Prozess gegen den serbischen General Ratko Mladic eröffnet worden. Die Staatsanwälte legten dem 70-Jährigen zum Auftakt des Verfahrens Völkermord im bosnischen Bürgerkrieg zur Last. Mladic selbst hatte bei den Anhörungen vor Prozessbeginn jede Schuld von sich gewiesen. Um das Verfahren zu beschleunigen, hat sich die Anklage auf besonders schwere Kriegsverbrechen konzentriert. Darunter sind die Belagerung von Sarajevo mit mehr als 11 500 Toten und die Ermordung von bis zu 8 000 muslimischen Jungen und Männern in Srebrenica.

