FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch weiter nachgegeben und ist erstmals seit Mitte Januar unter die Marke von 1,27 US-Dollar gerutscht. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,2697 Dollar und damit so wenig wie zuletzt am 17. Januar. Ein Dollar war 0,7876 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,2843 (Montag: 1,2863) Dollar festgesetzt.

Nachdem Griechenland nunmehr vor Neuwahlen steht, macht an den Finanzmärkten das Wort "Grexit" immer stärker die Runde. Gemeint ist damit eine Pleite Griechenlands und der Austritt aus dem Währungsraum. Der Euro wird durch dieses Szenario stark belastet. Infolge der gescheiterten Regierungsbildung und der gestrigen Ankündigung von Neuwahlen hat die Gemeinschaftswährung deutlich um eineinhalb Cent nachgegeben.