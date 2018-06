Offenbach (dpa) - Die Eisheiligen gehen in die Verlängerung. Am Mittwochmorgen gab es in manchen Mittelgebirgen eine weiße Überraschung: In Baiersbronn-Ruhestein im Nordschwarzwald seien über Nacht 17 Zentimeter Schnee gefallen.

Das berichtete Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Auch die Schwäbische Alb zeigte sich in Weiß. Sonne und Wärme gibt es erst zum Wochenende.

Am Dienstag war der Namenstag der Heiligen Sophie, nach den Bauernregeln der letzte Tag der Eisheiligen (11. bis 15. Mai). Mitte Mai gibt es häufig einen Kaltlufteinbruch.

So ganz genau hält sich das Wetter aber nicht an die Eisheiligen-Regel. Auch der Himmelfahrtstag und der Freitag bleiben frisch mit Nachtfrostgefahr. «Zum Wochenende steht dann aber eine deutliche Erwärmung ins Haus», sagte Meteorologe Friedrich. «Am Samstag können im Osten Deutschlands wieder Temperaturen um 25 Grad erreicht werden.» In der Westhälfte gibt es bei 18 bis 22 Grad Schauer und Gewitter.