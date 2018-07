München (dpa) - Der Mai zeigt sich in den bayerischen Alpen winterlich: In Oberstdorf im Allgäu schneite es heute ebenso wie in Ramsau im Berchtesgadener Land. Die Schneefallgrenze sank auf 800 Meter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auf der Zugspitze fielen den Angaben zufolge 20 Zentimeter Schnee. Die Meteorologen erwarteten für Lagen oberhalb von 1000 bis 1500 Metern eine zehn Zentimeter dicke Neuschneedecke.

