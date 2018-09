Rüsselsheim/Mainz (dpa) - Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke will das Werk in Rüsselsheim einem Zeitungsbericht zufolge zum Dreischichtbetrieb ausbauen. «Mein klares Ziel ist, Rüsselsheim in Dreischicht voll auszulasten», sagte Stracke in einem Interview der Mainzer «Allgemeinen Zeitung».

Dafür erwarte er aber ein Entgegenkommen der Belegschaft. «Wir brauchen dafür die Unterstützung der Arbeitnehmer in der Form, dass wir produktiver, flexibler und effizienter am Standort arbeiten», betonte er.

Die Entscheidung über die künftigen Produktionsstandorte für den Opel Astra steht unmittelbar bevor. Stracke hatte angekündigt, die nächste Astra-Generation aus Kostengründen nur noch in zwei Werken mit Dreischichtbetrieb fertigen zu wollen.

In Rüsselsheim wird zurzeit im Zwei-Schicht-Betrieb das Mittelklassemodell Insignia sowie der Astra produziert. Sollte das rund 3500 Mitarbeiter starke Stammwerk den Astra verlieren, müsste es für das Drei-Schicht-Modell ein anderes Modell bekommen.