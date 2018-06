Tokio (dpa) - Die Börse in Tokio hat in Folge von Gewinnen an anderen asiatischen Märkten sowie Schnäppchenkäufen fest geschlossen. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte machte zwischenzeitliche Verluste wieder wett und ging mit einem Plus von 75,42 Punkten oder 0,86 Prozent beim Stand von 8876,59 Punkten aus dem Handel. Der Euro notierte bei 1,2742-43 Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.