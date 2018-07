Porto Cervo (SID) - Bundestrainer Joachim Löw konnte am Donnerstagvormittag erstmals während des EM-Trainingslagers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf Sardinien alle 17 anwesenden Spieler auf dem Trainingsplatz begrüßen. Darunter befanden sich auch Miroslav Klose und Lukas Podolski, die bereits am Vortag erstmals nach ihren Blessuren wieder außerhalb des Teamhotels trainiert hatten. Erstmals dabei waren Mats Hummels und Marcel Schmelzer von Doublegewinner Borussia Dortmund, die erst am Dienstag an der Costa Smeralda eingetroffen waren und am Mittwoch noch geschont worden waren.

Die BVB-Profis Mario Götze, Sven Bender und Ilkay Gündogan, die zuletzt bei der Borussia aus diversen Gründen nicht ganz so stark belastet waren, hatten bereits am Mittwochnachmittag eine erste Trainingseinheit absolviert.

Am Donnerstagnachmittag stand zum Abschluss des ersten Trainingslagers noch eine Teambuilding-Maßnahme auf dem Programm. Am Freitagvormittag fliegt der DFB-Tross von Sardinien nach Südfrankreich, wo in der Nähe von Nizza bis zum 30. Mai das zweite Trainingslager stattfindet.

Dort werden dann am Sonntag auch Mesut Özil und Sami Khedira vom spanischen Meister Real Madrid zum DFB-Team stoßen. Die acht Nationalspieler von Bayern München werden am 25. Mai im DFB-Quartier Terre Blanche im südfranzösischen Tourettes erwartet. Bis zum UEFA-Meldeschluss am 29. Mai muss Löw noch vier Spieler aus seinem 27-köpfigen vorläufigen EM-Aufgebot streichen.