Augsburg (SID) - Markus Weinzierl wird wie erwartet neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Der 37-Jährige, der Jahn Regensburg nach acht Jahren zurück in die 2. Liga geführt hatte, folgt auf Jos Luhukay. Der Niederländer hatte die Schwaben nach erfolgreicher Mission Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison auf eigenen Wunsch hin verlassen. Weinzierl soll beim FCA am kommenden Dienstag offiziell vorgestellt werden.