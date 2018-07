London (SID) - Aus Angst vor rassistischen Beleidigungen und Attacken von Hooligans verzichtet die Familie des englischen Fußball-Nationalspielers Theo Walcott auf eine Reise zur Europameisterschaft in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli). "Mein Vater und ich haben entschieden, dass wir nicht in die Ukraine reisen, weil wir rassistisch motivierte Übergriffe befürchten", schrieb Ashley Walcott, Theo's Bruder, beim Internetdienst Twitter.

"Manche Dinge sind es nicht wert, riskiert zu werden. Es bleibt die Frage, warum ein so großes Ereignis in einem Land stattfindet, indem die Polizei nicht für die Sicherheit seiner Besucher jeder Hautfarbe sorgen kann", so der dunkelhäutige Ashley Walcott weiter. England trägt seine Gruppenspiele gegen Frankreich (11. Juni), Schweden (15. Juni) und Co-Gastgeber Ukraine (19. Juni) in Donezk und Kiew aus. Anfang der Woche sorgte eine im englischen Fernsehen ausgestrahlte Dokumentation, wonach Neonazis in Donezk Überfälle auf dunkelhäutige und asiatische England-Fans planten, für Aufsehen.

Teammanager Roy Hodgson befürchtet ebenfalls, dass Fans in der Ukraine Opfer rassistischer Übergriffe werden könnten. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass uns die Themen Rassismus und Gewalt in der Ukraine Sorgen bereiten. Nicht zuletzt den Fans, die dort hinreisen und riskieren verprügelt zu werden, weil sie nicht zufällig weiß sind", sagte der 64-Jährige.

Hodgson hatte am Mittwoch für Diskussionen gesorgt, nachdem er überraschend Rio Ferdinand von Manchester United nicht in sein Aufgebot für die EURO gerufen hatte. Dagegen nominierte er John Terry, obwohl gegen den Chelsea-Profi ein Verfahren wegen rassistischer Beleidigung anhängig ist, das ihn sein Amt als Spielführer der Three Lions gekostet hatte. Ferdinands Nicht-Berücksichtigung hat insofern einen pikanten Hintergrund, da Terry ausgerechnet dessen Bruder Anton bei einem Meisterschaftsspiel Chelseas im vergangenen Oktober gegen die Queens Park Rangers wegen dessen Hautfarbe verunglimpft haben soll.