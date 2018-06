Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf will die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga in großem Stil mit den Fans erst im August feiern. «Die Gründe hierfür liegen in organisatorischen und dabei vor allem in zeitlichen Abläufen», heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Ungeachtet der ausstehenden Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht morgen in Frankfurt, wo über den Einspruch von Hertha BSC gegen die Wertung des Relegationsspiels entschieden wird, planen die Fortunen ihre Feierlichkeiten. Düsseldorf war am Dienstag unter chaotischen Umständen aufgestiegen.

