Rom (SID) - Coach Edy Reja hat sich vom italienischen Erstligisten Lazio Rom, dem Klub des deutschen Fußball-Nationalspielers Miroslav Klose, getrennt. "Mein Abenteuer mit Lazio ist zu Ende, ich werde meinen Beschluss nicht überdenken. Lazio-Präsident Claudio Lotito hatte mir seine Unterstützung zugesichert und mich zum Bleiben gebeten. Ich habe jedoch meinen Beschluss bereits gefasst", sagte der 66-Jährige, der seit 2010 auf der Lazio-Bank saß.

Reja war offenbar verbittert, weil der Präsident nicht wie versprochen in die Verstärkung des Kaders investiert hatte. Dies sei ein Grund, weshalb Lazio die Qualifikation für die Champions League verfehlt habe, meinte der Coach. Der Klub muss sich in der kommenden Saison mit der Teilnahme an der Europa League begnügen.

Reja kritisierte außerdem, dass er stets attackiert worden sei. "Der vierte Platz in der Tabelle genügt vielen nicht. Natürlich haben wir das Ziel der Champions League verfehlt, aber das Kader ist im Januar nicht verstärkt und durch mehrere Verletzungen belastet worden", sagte Reja, der zuletzt wochenlang auf Klose verzichten musste. Auch im letzten Meisterschaftsspiel gegen Inter Mailand, das die Römer 3:1 am Sonntag gewonnen hatten, war Klose wegen einer Verletzung am Sprunggelenk nicht zum Einsatz gekommen.

Lotito hatte sich noch bemüht, Reja zum Verbleib zu überreden und ihm angeblich sogar einen Fünfjahresvertrag angeboten, aber vergeblich. Die Beziehungen zwischen Reja und Lotito sind schon seit Monaten stark belastet. Bereits im Februar hatte Reja dem Klubpräsidenten sein Rücktrittsgesuch eingereicht. Lotito hatte die Demission jedoch abgelehnt.