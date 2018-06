Mannheim (dpa) - Mit einem stimmungsvollen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt ist der Katholikentag in Mannheim fortgesetzt worden. Bei strahlendem Sonnenschein und kühlen Temperaturen versammelten sich nach Angaben der Veranstalter 17 000 Gläubige vor dem Schloss. Den Gottesdienst gestalteten unter anderem Bischöfe, Musiker und ein Chor. Er stand unter dem Motto «Ihr Völker alle, klatscht in die Hände». Im Anschluss an den Open-Air-Gottesdienst startete der Katholikentag mit der inhaltlichen Arbeit.

