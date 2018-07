Damaskus/Istanbul (dpa) - Die ersten UN-Militärbeobachter hatte die syrische Führung im April noch willkommen geheißen, doch jetzt verschärft sich der Ton.

Die staatliche Tageszeitung «Al-Thawra» schrieb in ihrer Ausgabe vom Donnerstag, die Beobachter müssten in wenigen Tagen ihren ersten Bericht vorlegen. Jetzt, wo sie den «Terror» der Regimegegner selbst gesehen hätten, müssten sie die Schuldigen in diesem Konflikt klar benennen.

In einem Interview mit einem russischen TV-Sender hatte Präsident Baschar al-Assad am Mittwoch bereits erklärt, die Vereinten Nationen ignorierten die Gewalt der «Terroristen» und «ausländischen Söldner». «Sie sprechen nur über die Gewalt der Regierung. Es fällt kein Wort über die Terroristen», beklagte sich Assad.

Das Bundeskabinett hat die Entsendung von bis zu zehn Bundeswehrsoldaten beschlossen, die sich an der UN-Mission in Syrien beteiligen sollen. Die Militärbeobachter sind unbewaffnet. In mehreren Provinzen Syriens herrscht inzwischen Bürgerkrieg.

Die Regimegegner meldeten, am Mittwoch seien landesweit 39 Menschen von den Regierungstruppen getötet worden. Am Donnerstag berichteten sie von Artillerieattacken in der Provinz Homs.