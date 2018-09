Dörpen (dpa) - Ein Versöhnungsversuch endete für die junge Mutter tödlich: Die Leiche einer 22-jährigen Frau haben Polizisten am Abend im Emsland gefunden. Nach den ersten Ermittlungen sei die junge Mutter gewaltsam gestorben», sagte Alexander Retemeyer von der Staatsanwaltschaft Osnabrück der dpa. Kurz nach dem Auffinden der Toten in Dörpen hätten die Beamten am Bahnhof den dringend tatverdächtigen Ehemann festgenommen. Nach Informationen der Polizei hatten sich der 29-Jährige und seine Frau zuvor zu einem Versöhnungsgespräch in der Wohnung des Bruders getroffen.

