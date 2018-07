Los Angeles/New York (dpa) - US-Sängerin Jennifer Lopez (42) ist laut "Forbes" die einflussreichste Prominente im Unterhaltungsgeschäft. Das US-Wirtschaftsmagazin gab seine neue "Celebrity 100"-Liste - angeführt von Lopez - am Mittwoch bekannt.

Der Latina-Star verdrängte damit die derzeitige Spitzenplatz-Queen, Lady Gaga (26), von ihrem Thron. Die Sängerin muss sich in diesem Jahr mit Rang fünf begnügen. Den zweiten Platz hinter Lopez belegt die US-Talkmasterin Oprah Winfrey (58), gefolgt von Teenie-Star Justin Bieber auf Rang drei. Der erst 18-jährige kanadische Sänger schaffte es zum zweiten Mal auf die seit 1999 erstellte Liste.

Das Magazin erstellt sein Ranking nach dem Einkommen der Stars und nach ihrer Popularität in den Medien. Dazu zählen Auftritte im Fernsehen, Magazin-Titelbilder und Internet-Präsenz. Talkmasterin Winfrey verdiente von Mai 2011 bis Mai 2012 mit 165 Millionen Dollar zwar das meiste Geld, doch Jennifer Lopez machte bei einem Verdienst von "nur" 52 Millionen Dollar weitaus mehr Schlagzeilen und Wirbel in der Presse und im Netz.

Unter die "Top Ten" schafften es unter anderem auch die Sängerinnen Rihanna, Britney Spears, Katy Perry, Schauspieler Tom Cruise, TV-Starlett Kim Kardashian und Regisseur Steven Spielberg.

Angelina Jolie (Rang 13) ist mächtiger als ihr Verlobter Brad Pitt (Rang 28) und dessen Ex-Frau Jennifer Aniston (Rang 22). Erstmals schaffte es Ashton Kutcher auf die Hit-Liste. Der neue "Two and a Half Men"-Darsteller war durch die Trennung von Ehefrau Demi Moore im vorigen Herbst häufig in den Schlagzeilen. Mit einem Verdienst von 24 Millionen Dollar brachte er es auf den 51. Platz.

"Forbes Celebrity 100"