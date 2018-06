New York (dpa) - Disco-Diva Donna Summer ist tot. Die US-Sängerin starb nach Angaben des Internetportals TMZ und des Senders CNN in Florida an einer Krebserkrankung. Sie wurde 63 Jahre alt. Bis zuletzt hatte sie an einem neuen Album gearbeitet. Dass sie Krebs hatte, war in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Summer beherrschte jahrelang die Discocharts. Fünfmal gewann sie einen Grammy, elf ihrer Alben wurden mit Gold ausgezeichnet. Und mit «She Works Hard for the Money» sang sie 1983 die Hymne aller alleinerziehenden Mütter.

