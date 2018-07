New York (dpa) - Disco-Queen Donna Summer ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das berichteten CNN und BBC unter Berufung auf ihr Management. Die US-Sängerin war mit Hits wie «Hot Stuff» und «Love To Love You Baby» bekanntgeworden.

