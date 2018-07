Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Funk-Sänger Chuck Brown, der als Vater der Go-Go-Musik gilt, ist tot. Wie der US-Sender CNN unter Berufung auf Browns Manager berichtete, starb der Musiker im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Baltimore an den Folgen einer Blutvergiftung mit Organversagen.

Der schwarze Sänger und Gitarrist war vor allem in der Washingtoner Szene für seine Liveauftritte mit einer Mischung aus Soul, Funk, Blues und Jazz berühmt. Die Zuhörer feuerten ihn gewöhnlich mit dem Ruf «Wind me up, Chuck!» an. Anfang März hatte er noch auf der Bühne gestanden.

Brown, der meist mit schwarzem Hut und dunkler Sonnenbrille auf der Bühne stand, prägte den Go-Go-Sound mit ineinander übergehenden Liedern und Tanz-Medleys. Mit «Bustin' Loose» und «We Need Some Money» feierte er größere Hits.

Homepage von Chuck Brown