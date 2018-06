New York (SID) - Das Team der New York Giants ist dreieinhalb Monate nach dem Sieg beim Superbowl der nordamerikanischen Football-Profiliga (NFL) in seiner Heimatstadt mit den obligatorischen Meisterringen geehrt worden. Spieler und Trainer bekamen die eigens entworfenen Schmuckstücke am Mittwochabend überreicht. Die New York Giants hatten den Superbowl am 6. Februar 2012 mit einem 21:17 gegen die New England Patriots gewonnen.