Moskau (SID) - Bei der Schach-WM in Moskau endete auch die fünfte Partie zwischen Champion Viswanathan Anand (Indien) und Herausforderer Boris Gelfand (Israel) mit einem Remis. Anand überraschte seinen Gegner im ersten Zug mit dem Doppelschritt des e-Bauern. Offensichtlich wollte der 42 Jahre alte "Tiger von Madras" überprüfen, was sein nur ein Jahr älterer Herausforderer für das Match vorbereitet hatte.

Gelfand wählte die Sweschnikow-Variante der Sizilianischen Verteidigung. Das kam für Anand unerwartet, da der Israeli diese Eröffnung in der Vergangenheit sehr selten angewandt hatte. Entsprechend vorsichtig ging Anand zu Werke und ließ sich nicht auf einen taktischen Schlagabtausch ein. Schon nach 20 Zügen entstand ein Endspiel mit den Schwerfiguren und ungleichfarbigen Läufern, das Weiß keine Gewinnchancen bot. Nur sieben Züge später bot Anand das Remis an, das sofort akzeptiert wurde.

Die sechste Partie beginnt am Freitag um 13.00 Uhr MESZ. Gespielt wird in der Tretjakow-Galerie in Moskau. Der Wettkampf dauert bis zum 30. Mai und ist auf zwölf Partien angesetzt. Bei Gleichstand entscheidet ein Tiebreak. Der Kampf um die WM-Krone ist mit 2,55 Millionen US-Dollar dotiert, von denen der Sieger 1,53 Millionen erhält.