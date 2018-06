Eindhoven (SID) - Deutschlands bester Wasserspringer Patrick Hausding hat den goldenen EM-Hattrick vom Drei-Meter-Brett denkbar knapp verpasst, dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) in Eindhoven mit Silber aber die zweite Medaille beschert. Der 23-jährige Berliner, der den Wettbewerb in den vergangenen beiden Jahren gewonnen hatte, musste sich dieses Mal mit 502,75 Punkten nur Matthieu Rosset (504,00) geschlagen geben. Der Franzose hatte zuvor bereits Gold im Teamwettbewerb und Bronze vom Ein-Meter-Brett gewonnen. Bronze sicherte sich der russische WM-Zweite Ilja Sacharow (493,80) mit einem überragenden letzten Sprung. Sascha Klein (Riesa) erreichte bei dem für ihn ungewohnten Wettkampf vom Brett Platz sieben (439,95).

Am Donnerstagabend hatten die WM-Dritten Nora Subschinski (Berlin) und Christin Steuer (Riesa) im Synchronspringen vom Turm ebenfalls gute Medaillenchancen. Das Duo, das im Vorjahr in Turin Silber gewonnen hatte, zog mit der zweitbesten Qualifikationsleistung hinter dem britischen Paar ins Finale (19.30 Uhr) ein. Seit der EM-Premiere des Wettbewerbs 1997 in Sevilla stand immer ein deutsches Duo auf dem Podest.

Hausding zeigte sich bei seinem ersten Wettbewerb in Eindhoven nach Platz zwei im Vorkampf von Beginn an sehr konzentriert. Nach dem vierten Durchgang lag er mit Platz drei erstmals auf einem Medaillenrang. Im letzten Sprung legte Rosset vor, Hausding verkürzte zwar den Rückstand, verdrängte den Franzosen aber nicht mehr von der Spitze.

Am Mittwoch hatte die Berlinerin Maria Kurjo mit Bronze im Turmspringen die erste DSV-Medaille gewonnen. Pavlo Rozenberg (Riesa) und Oliver Homuth (Berlin) waren mit den Plätzen fünf und elf vom Ein-Meter-Brett dagegen leer ausgegangen.

Hausding hat schon am Freitag die Chance auf seine nächste Medaille. Gemeinsam mit dem Leipziger Stephan Feck startet er nach Silber in den beiden Vorjahren als Mitfavorit im Drei-Meter-Synchronwettbewerb. Das Duo dürfte besonders motiviert sein, weil es den Quotenplatz für die Olympischen Spiele in London verpasst hat. Vom Ein-Meter-Brett der Frauen haben die beiden DSV-Athletinnen Uschi Freitag (Aachen) und Katja Dieckow (Halle/Saale) allenfalls Außenseiterchancen.

Die deutschen Springer nutzen die Meisterschaften auch als letzten Formtest für die nationale Olympia-Ausscheidung im Rahmen der deutschen Meisterschaften in Berlin vom 24. bis 26. Mai.