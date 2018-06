Fürth (dpa) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist am frühen Morgen im Odenwald in Hessen ein 52-Jähriger ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Verursacht hat den Unfall ein 17-Jähriger, der betrunken war und keinen Führerschein hat. Er geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Auto des 52-Jährigen zusammen. Der wurde eingeklemmt und starb noch bevor der Notarzt da war, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Mit dem 17-Jährigen saßen zwei Gleichaltrige im Auto, alle drei wurden ebenfalls schwer verletzt.

