Essen (dpa)) - Kritik an General Motors: Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat dem Opel-Mutterkonzern eine falsche Strategie vorgeworfen. Es sei schlimm, wie das GM-Management versuche, die Beschäftigten an den europäischen Standorten gegeneinander auszuspielen, sagte Gabriel den Zeitungen der WAZ Mediengruppe. GM habe kein Kosten- sondern ein Strategieproblem. General Motors hatte beschlossen, den Astra ab 2015 nicht mehr in Deutschland zu bauen.

