Frankfurt/Main (dpa) - Nach negativen Nachrichten zu Griechenland und zum Bankensektor ist der deutsche Aktienmarkt vor dem Wochenende weiter ins Minus gerutscht. Der Dax gab am Freitagmittag um 0,39 Prozent auf 6284 Punkte nach und markierte den tiefsten Stand seit Mitte Januar.

Damit droht dem deutschen Leitindex der fünfte Verlusttag in Folge und ein Wochenminus von viereinhalb Prozent. Seine Anfangsverluste konnte der Dax allerdings eindämmen. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte am Freitag 1,39 Prozent auf 10 064 Punkte ein. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,83 Prozent auf 749 Punkte zurück.

Am Donnerstagabend hatte die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit Griechenlands abgestuft. Zudem senkte Konkurrent Moody's nach seinem jüngsten Rundumschlag gegen italienische Banken auch die Bonität von 16 spanischen Banken.

Analyst Gregor Kuhn von IG Markts sieht den Dax angesichts negativer Impulse aus Politik und Wirtschaft «in der Bredouille». Mangels Unternehmens- und Konjunkturnachrichten dürfte der Börsengang von Facebook am Nachmittag in New York zu einem der Hauptthemen des Tages werden.

Bei den Bankentiteln sorgten die Moody's-Aussagen nur anfangs für Verluste. Die Aktien der Deutschen Bank drehten ins Plus und gehörten mit Kursgewinnen von 1,30 Prozent zu den Favoriten der Anleger im Dax. Auch die Commerzbank-Papiere hielten sich mit plus 0,07 Prozent vergleichsweise gut. Die Autowerte blieben hingegen unter Druck. Börsianer führten dies auf Berichte zurück, wonach chinesische Autohändler zunehmend mit hohen Lagerbeständen unverkaufter Autos und einem entsprechenden Preisdruck zu kämpfen haben. BMW gaben um 1,67 Prozent nach und die Volkswagen-Vorzüge verloren 2,06 Prozent. Für Daimler ging es um 1,50 Prozent nach unten.

Die Aktien der Solarunternehmen profitierten indes von hohen Strafzöllen, die die USA wegen Preisdumpings gegen chinesische Solarimporte verhängten. Solarworld katapultierten sich mit einem Kursplus von 14 Prozent an die TecDax-Spitze.