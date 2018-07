Berlin (dpa) - Der designierte Bundesumweltminister Peter Altmaier soll am Dienstag von Bundespräsident Joachim Gauck ernannt werden. Das teilte das Präsidialamt mit. Das Staatsoberhaupt überreicht bei dem Termin im Schloss Bellevue auch die Entlassungsurkunde an den scheidenden Minister Norbert Röttgen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte den Wechsel im Kabinett am Mittwoch bekanntgegeben. Laut Grundgesetz ernennt der Bundespräsident die Minister auf Vorschlag des Regierungschefs.

