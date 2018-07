Berlin (dpa) - Norbert Röttgen will trotz seiner Entlassung als Umweltminister Bundestagsabgeordneter bleiben. Entsprechende Informationen des «Kölner Stadt-Anzeigers» wurden in Röttgens Büro bestätigt. Außerdem beabsichtige er, sich auch bei der Wahl 2013 wieder um ein Bundestagsmandat zu bewerben. Am Dienstag soll Röttgen die Entlassungsurkunde bekommen. Nach seiner Niederlage als Spitzenkandidat bei der NRW- Wahl war Röttgen bereits als CDU-Landesvorsitzender zurückgetreten.

