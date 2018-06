New York (dpa) - Das soziale Netzwerk Facebook ist mit einem Kurssprung an der Börse gestartet. In New York kostete das Papier zum Handelsstart 42 Dollar. Das von Mark Zuckerberg gegründete Internetunternehmen hatte die Aktien am Vorabend zum anvisierten Höchstpreis von 38 Dollar das Stück an Investoren verkauft und damit insgesamt 16 Milliarden Dollar eingesammelt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.