Augsburg (SID) - Nachwuchstalent Maximilian Schäffler wird in der kommenden Saison für die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufs Eis gehen. Der 20 Jahre alte Stürmer holte 2010 mit der U18-Auswahl des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) bei der B-Weltmeisterschaft den Titel und kommt vom Zweitligisten ESV Kaufbeuren. "Er hat eine super Arbeitseinstellung und kann auch läuferisch in der DEL mithalten. Er wird seinen Weg gehen", sagte Panther-Coach Larry Mitchell.