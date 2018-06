Nizza (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist am Mittag pünktlich auf dem Flughafen von Nizza gelandet und hat am Nachmittag bereits ihr erstes Training auf französischem Boden absolviert. Bei der Einheit im vom Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp gestifteten Stadion, fünf Autominuten vom Mannschaftsquartier in Tourrettes entfernt, waren alle 17 bereits anwesenden Nationalspieler dabei.

Laut Löw soll in der zweiten Phase der Vorbereitung auf die EM-Endrunde in Polen und der Ukraine (8. Juni bis 1. Juli) "das Fußballerische" in den Vordergrund rücken.

Bislang fehlen noch die acht Spieler von Bayern München, die am Samstag das Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea bestreiten, sowie Mesut Özil und Sami Khedira von Real Madrid.