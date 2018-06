Köln (SID) - Über 3000 Zuschauer haben am Abend Anteil am Schicksal des Klub-Idols des 1. FC Köln, Heinz Flohe, genommen. Im Rahmen eines Benefizspiels ehrte der Bundesliga-Absteiger seinen früheren Fußball-Nationalspieler, der vor zwei Jahren mit schweren Herzrhythmusstörungen zusammengebrochen war und seitdem im Wachkoma liegt. "Das ist eine Idee, die letztes Jahr von Wolfgang Overath in die Welt gesetzt wurde. Wir freuen uns sehr, dass das mit solch prominenter Besetzung geklappt hat", sagte FC-Geschäftsführer Klaus Horstmann. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt Flohes Familie zu Gute.

Der ehemalige Vereins-Präsident Overath führte im Franz-Kremer-Stadion am Geißbockheim eine Auswahl früherer Kölner Nationalspieler aufs Feld, zu der auch Stephan Engels und Hennes Löhr gehörten. Die Alt-Internationalen setzten sich mit 9:7 (8:3) gegen das Team "Flockes Freunde" durch, für das unter anderem Ex-Nationalspieler Klaus Fischer sowie die früheren FC-Trainer Peter Neururer und Ewald Lienen aufliefen.

Auch Nino Flohe, Sohn der Kölner Ikone, stand auf dem Platz und bedankte sich anschließend beim Klub: "Das ist eine riesengroße Sache. Heinz würde sich sehr freuen. Wir können es dem Verein nicht hoch genug anrechnen."

Geleitet wurde das Spiel vom langjährigen Bundesligaschiedsrichter Walter Eschweiler. Der ehemalige FC-Spieler Matthias Scherz zeigte sich am treffsichersten und trug mit vier Toren zum Sieg der Alt-Internationalen bei.

Flohe, der die Kölner im Jahr 1978 als Kapitän und Spielmacher zum einzigen Double-Gewinn der Vereinsgeschichte geführt hatte, erlitt am 11. Mai 2010 den folgenschweren Zusammenbruch. Schon zuvor hatte der heute 64-Jährige mit anhaltenden Herzrhythmusstörungen zu kämpfen gehabt. 1992 und 2004 musste er sich Operationen am Herzen unterziehen.

Der 39-malige Nationalspieler lief von 1966 bis 1979 in 329 Bundesligaspielen für den 1. FC Köln auf und erzielte dabei 77 Tore. Zur Saison 1979/1980 wechselte Flohe zu 1860 München. Noch im selben Jahr erlitt er nach einem harten Foul einen komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch, daraufhin musste er seine Karriere im Alter von 31 Jahren beenden. Später war Flohe unter anderem als Trainer bei seinem Jugendverein TSC Euskirchen und im Nachwuchsbereich des 1. FC Köln tätig.