Frankfurt/Main (dpa) - In der Sportgerichtsverhandlung zum Skandalspiel von Düsseldorf wird unter Umständen gar kein Urteil gefällt. Der Vorsitzende Richter Hans E. Lorenz erklärte in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main, dass man versuche, die Verhandlung beenden zu können. Er konnte dies nicht zusichern, es bestehe aber «Eilbedürftigkeit». Nach drei Stunden liefen immer noch die Zeugenvernehmungen. Hertha BSC hatte Einspruch gegen die Wertung des Bundesliga- Relegationsrückspiels vom Dienstagabend bei Fortuna Düsseldorf eingelegt. Die Partie stand mehrfach vor dem Abbruch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.