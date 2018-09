Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama ist im Weißen Haus mit dem neuen französischen Präsidenten François Hollande zusammengekommen. Das erste Treffen der beiden Staatschefs fand wenige Stunden vor dem offiziellen Beginn des G8-Gipfels in Camp David statt, bei dem die europäische Schuldenkrise im Vordergrund stehen sollte. Die Krise galt auch als das beherrschende Thema bei der Begegnung im Weißen Haus. Außerdem wollten Obama und Hollande über Afghanistan sprechen. Hollande will die französischen Truppen am Hindukusch bereits bis Ende dieses Jahres abziehen.

